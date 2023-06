Marco Polo in Cina? Storici, impossibile! La Grande Muraglia e il riso, il mistero svelato

Secondo alcuni storici Marco Polo in Cina non ci sarebbe mai stato: il motivo? Semplice: egli descrive nel Milione le tante meraviglie di quel mondo: l’acqua che brucia (il petrolio), la stoffa che brilla (la seta), montagne colorate (Parco di Danxia), ma mai una parola sulla più grande costruzione che l’uomo abbia realizzato sulla terra: la Grande Muraglia Cinese, ciclopica struttura difensiva lunga ben 10.000 km iniziata nel 200 a.C. e terminata proprio nell’era di Marco Polo.

Impossibile che il giovane veneziano, inviato, a suo dire, come esattore negli angoli più sperduti dell’impero dal Kublai Khan non abbia avuto notizia di questa meraviglia, e soprattutto non abbia ascoltato il grido di dolore dei milioni di contadini affamati da questa immensa opera. Questa muraglia infatti ha una caratteristica: poiché i cinesi non conoscevano il cemento, la cementificazione dei mattoni veniva fatta con poltiglia di riso, una metodica che portò alla fame per secoli quei poveri disgraziati che come alimento avevano solo questa.

Il riso infatti era l’unico sostentamento del popolo cinese e lo fu per secoli a venire per tutto l’oriente; altamente energetico si narra che i Vietcong vinsero la guerra contro gli Americani con due pugni di riso al giorno. Anche al giorno d’oggi il riso è un alimento pazzesco sia brillato che integrale.

Il riso brillato o bianco oltre a dare piatti paradisiaci è una metodica eccellente per tutte le forme di colite e gastrite; mettere a riposo l’intestino mangiando spesso riso vuol dire regolarizzare l’alvo, combattere le forme diarroiche, eliminare la flatulenza, dando nel contempo molta energia.

Il riso integrale si comporta all’opposto: è un’arma micidiale contro la stipsi; mangiare a iosa per un mese riso integrale vuol dire regolarizzare in modo eccelso le funzioni intestinali. Per chi ama l’alimentazione può tutti i giorni accendere Rai 1 alle 12.20 nella trasmissione Camper ove io ho una striscia quotidiana dedicata alla sana nutrizione.