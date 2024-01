Manutentore elettrico e disegnatore di arredi

1 manutentore elettrico/elettrotecnico per inserimento nella squadra operativa dell’azienda. Preferibile il diploma tecnico (perito elettronico o dell’automazione). Lavoro a tempo determinato, disponibilità di trasferte in Italia. Tel. 3285623949. 1 disegnatore/trice di arredamenti. Siamo alla ricerca di addetto/a all’area progettazione di interni per arredamento uffici e negozi. Lavoro a tempo determinato. Zona: Altopascio. Richiesta patente B e conoscenza di Autocad. Per candidarasi: [email protected] 1 addetto/a a funzioni di segreteria. Sede: Lucca. Addetto al front ed al back office, registrazione ordini e rapporti con clienti r fornitori. Richieste: conoscenza lingua inglese. Richiesta conoscenza pacchetto office. Contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere Inviare e-mail a: [email protected]