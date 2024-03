Legnatico con lo sconto ai cittadini. Asbuc, approvato il regolamento

Lo scorso giovedì a Barga, nella sala Colombo, si è svolta l’assemblea indetta da ASBUC Barga. All’ordine del giorno, l’avvenuta approvazione del bilancio consuntivo 2023 che si è chiuso con un risultato positivo, con un utile di circa 50mila euro. Questo risultato è stato raggiunto grazie alla vendita di alcuni lotti di boschi, ma soprattutto all’eccezionale stagione dei funghi che ha visto l’afflusso di moltissimi raccoglitori sulla nostra montagna.

Oltre al bilancio, il punto più importante è stato senza dubbio l’approvazione del regolamento relativo alla fornitura di legnatico ai cittadini barghigiani, proveniente dai boschi del demanio civico di Barga gestiti da ASBUC. Il regolamento riconosce il diritto di legnatico ai cittadini residenti nel comune di Barga, ma soprattutto ASBUC ha stanziato per l’anno scorso la somma di 5mila euro da mettere a disposizione per ridurre la spesa a carico dei cittadini. In pratica tale somma permetterà di rimborsare un euro per ogni quintale di legna consegnata alle famiglie che ne faranno richiesta.

Questo per il fatto che potranno essere presentate un massimo di 100 richieste e che oper ogni famiglia la richiesta potrà essere di massimo 50 quintali. ASBUC è riuscita anche a stringere un accordo con la Cooperativa Il Picchio, che è una delle aziende incaricate dei tagli boschivi nei terreni gestiti da ASBUC, che fornirà la legna con un ulteriore sconto di 1 euro al quintale rispetto al prezzo di mercato corrente. Dunque il prezzo al quintale previsto sarà di 13 euro al quintale, grazie ad uno sconto complessivo di 2 euro al quintale. Le richieste per la fornitura di legname dovranno pervenire tra il 15 aprile ed il 15 maggio alla sede di ASBUC.

Per presentare la richiesta bisognerà compilare un’apposita domanda. Altro punto affrontato nel corso dell’assemblea anche una modifica riguardante la raccolta di funghi, modifica che riguarda però solo i non residenti. In pratica per chi, tra i non residenti, acquisterà l’autorizzazione stagionale dopo il 31 maggio, ci sarà un aumento del costo da 100 a 150 euro.

Luca Galeotti