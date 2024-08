"Lavori in programma anche nel 2025. Ma l’economia ha bisogno di stabilità"

Decisamente più ottimista il vicepresidente Cna Lucca, Marco Magnani (nella foto), che da anni porta avanti con successo un’impresa edile a gestione familiare, lavorando principalmente in Versilia, a Lucca, nella provincia di Pisa e persino oltreoceano. "Siamo nati come un’impresa artigiana, poi negli anni il lavoro è cresciuto - spiega Magnani - . Ci occupiamo di ristrutturazioni e diamo lavoro anche a diverse figure: idraulici, ma anche elettricisti e piccoli artigiani. Il nostro settore ha subìto oscillazioni spaventose negli ultimi anni: dopo la crisi dei primi anni Duemila è arrivata anche la pandemia. L’economia ha bisogno di stabilità e un mercato che vive di alti e bassi non è mai positivo. Grazie ai bonus abbiamo ripreso finalmente a lavorare, adesso che li hanno bloccati siamo di nuovo in lieve calo, ma non ci possiamo lamentare. Abbiamo lavori in programma anche nel prossimo anno".

"Il calo drastico registrato nel mondo dell’artigianato è ben comprensibile - prosegue - : sono tanti gli artigiani che, stufi dei costi e della gestione della partita Iva, hanno abbandonato la propria attività per diventare dipendenti di enti e altre imprese. C’è anche da dire che tanti mestieri ormai sono stati abbandonati dai giovani: oggi si predilige di più un lavoro nel campo informatico piuttosto che fare un mestiere “tipico“ come l’idraulico o l’elettricista. Oggi, ad esempio, va molto in voga anche il settore culinario. I tempi sono cambiati e anche gli interessi".

G.P.