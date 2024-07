La Vª B Ragioneria si è ritrovata a 40 anni dall’esame di maturità

Non hanno mai perso il piacere e l’entusiasmo di ritrovarsi e anche quest’anno si sono dati appuntamento per festeggiare un anniversario importante, quello dei 40 anni dal loro esame di maturità, sostenuto appunto nel luglio del 1984. E così “i ragazzi e le ragazze” della Vª B ragioneria dell’ITC Arrigo Benedetti di Porcari hanno trascorso una serata in allegria rievocando gli aneddoti e gli episodi più divertenti che hanno punteggiato i loro anni di scuola. Il tempo è volato via ma è rimasto lo spirito sbarazzino di quei ragazzi di allora.