La tradizione sotto assedio “Negozi e grandi eventi devono essere più legati“

Il Black Friday 2024 sarà venerdì prossimo 29 novembre. E’ vero e falso allo stesso tempo. La data ufficialmente è quella ma molte attività – per non parlare dell’e-commerce– si sono già scatenate in questi giorni nella corsa ad accalappiare il cliente con l’arma vincente dello sconto. In molti casi già da ieri c’è stata una partenza anticipata – a più di una settimana di distanza dalla data X – riservata ai fedelissimi, da oggi i giochi si faranno ancor più chiari. E’ una carta con cui anche il nostro commercio cittadino cerca riscatto, ma funziona soprattutto quando a fare il bello e il brutto tempo sono gli acquisti online?

“Non c’è dubbio che quella degli online è una concorrenza sleale e non solo parlando di Black Friday – dichiara il presidente di Confcommercio Imprese, Ademaro Cordoni –. E questo perchè si tratta di soggetti che agiscono con modalità completamente diverse e favorite dal contesto generale. Bisognerebbe che a livello europeo si desse corso a iniziative per cambiare le cose. D’altra parte la città con i suoi negozi le sue tradizioni sono un bene da tutelare così cone i beni storici. Noi cercheremo in sede nazionale di Confcommercio di sollecitare e sensibilizzare affinchè la questione prenda il giusto binario“. Alcune attività storiche hanno alzato bandiera bianca di recente. Una delle ultime grandi nostalgiè è il negozio di alimentari “Il Mercatino“, in via San Paolino. Come tutelarle?

“E’ importante considerare l’aspetto benefico del turismo in crescita nella nostra città, che favorisce in parte anche il mondo dei negozi tradizionali – evidenzia Cordoni –. Dobbiamo lavorare motlo su questo tema. Anzi lo considero uno dei compiti nostri e delle nostre strutture quello di creare possibilità maggiori di aggancio sia durante i l turismo normale che nel corso dei grandi eventi. Quindi individuare formule che uniscano grandi eventi e negozi della tradizione. Un progetto che è allo studio e che presto presenteremo“. Un aiuto concreto alle attività a superare un momento non facile, come ieri in conferenza stampa ha efficacemente sottolineato il responsabile area credito Confcommercio Lucca Massa Carrara Massimo Gandini, è il pacchetto di aiuti cucito addosso al settore da parte di Castagneto Banca 1910, con un plafond di ben 10 milioni di euro. “Ciò che fa la differenza, lo tocchiamo con mano ogni giorno anche attraverso i risultati delle nostre azioni – così il l direttore Generale di Castagneto Banca 1910, Fabrizio Mannari –, è il servizio personalizzato e il seguire da vicino anche la piccola impresa. Ci cercano per questo ed è ciò che ci dà la forza di crescere. Mi auguro che questo plafond frutto dell’accordo con Confcommercio Imprese Lucca possa andare presto esaurito così che possiamo rinnovarlo“.

L’accordo riguarda anche il Pos a canone zero per 12 mesi. In più l’erogazioni di finanziamenti a medio termine finalizzati a investimenti e gestione della liquidità, senza spese di istruttoria. Infine finanziamenti finalizzati alla gestione dei fornitori con durata di sei mesi anche questi con spese di istruttoria pari a zero.

“Un supporto importante per le nostre imprese da parte di Castagneto Banca 1910 che ha già dimostrato attiva sensibilità collaborando con noi a un evento importante come la Notte Bianca – ha sottolineato il presidente di Confcommercio, Cordoni –. Dunque un doppio grazie a chi oggi si dimostra sensibile e porge una mano alle nostre imprese con una reale possibilità di accesso al credito e un plafond molto ampio“.

Laura Sartini