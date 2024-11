La speciale mostra “Umanità“. Sulla storia di Ibrahim Malla

Arriva da Bagni di Lucca la mostra promossa dalla Croce Rossa. Si intitola "Umanità" ed è la mostra di Ibrahim Malla che sarà allestita nell’atrio del palazzo comunale di Borgo a Mozzano dal 30 novembre fino al 10 dicembre. Il percorso espositivo, promosso dal comitato Croce Rossa Italiana di Bagni di Lucca, con il contributo della Regione e il patrocinio dei Comuni di Bagni di Lucca e Borgo a Mozzano e dell’Unione dei Comuni della Mediavalle del Serchio, racconta l’attività di Malla. Ha lavorato per anni per la crisi in Siria come delegato internazionale per gli audio-visivi della Federazione Internazionale delle società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. È stato attivo anche in Yemen, Iraq, Giordania, Libano, Turchia, Tunisia e Croazia. La mostra arricchisce e completa il calendario di incontri che prenderà il via domenica 1° dicembre, alle 17, dal titolo "Cenni sulla storia di Croce Rossa dalle prime missioni umanitarie ai giorni nostri".