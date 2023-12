La sfera-igloo in San Francesco. Mercato ricco di “Atmosfera“

Cala in piazza San Francesco la magica cupola “Atmosfera“, la spettacolare struttura natalizia che sarà sede di un mercato artigianale e di specialità della tavola, a partire da venerdì 8 e fino al 24 dicembre. Dodici le postazioni, molti di più gli operatori che si alterneranno stimolando sempre nuove curiosità. L’iniziativa, nel grembo di Lucca Magico Natale, è stata presentata dagli assessori Paola Granucci e Remo Santini.

Era presente anche l’amministratore unico di Metro, Roberto Di Grazia che ha annunciato uno speciale sconto sulla sosta al Mazzini: “Per contribuire nell’opera di valorizzazione avviata dall’amministrazione nella zona est – ha detto Di Grazia – applicheremo uno sconto del 20 per cento per la sosta nel parcheggio Mazzini, per l’intera durata del mercato “Atmosfera“, dall’8 al 24 dicembre“. Erano presenti anche Massimo Dini per Confartigianato, Stephano Tesi per Cna, Sara Giovannini per Confcommercio e Mauro Natali per Lucca Riscossioni e servizi che provvederà all’allaccio elettrico della sfera in piazza San Francesco. Il progetto coinvolge anche la Camera di Commercio e può contare sul sostegno di Gesam Reti, che quest’anno festeggia i 50 anni e sarà main sponsor della manifestazione. La grande sfera igloo verrà installata proprio nel centro della piazza (16 metri di diametro e 7.80 metri di altezza), all’interno della quale troveranno dimora le molte attività che hanno aderito all’iniziativa, dando vita ad un vero e proprio mercatino artigianale, nel nome della tipicità e dell’identità territoriale, che saprà attrarre cittadini e visitatori di ogni età.

“L’iniziativa rientra nel cartellone di Lucca Magico Natale ed ha l’obiettivo di valorizzare la zona est del centro, che negli ultimi anni ha avuto una crescita minore dal punto di vista commerciale rispetto al resto della città – dichiara l’assessore Granucci, ideatrice del progetto –. In questo speciale e suggestivo igloo troverà spazio un vero e proprio mercato artigianale, dove sarà possibile scoprire i sapori più autentici del nostro territorio con i prodotti di molte attività storiche, ma anche innovative. Un luogo di attrazione frutto di un progetto virtuoso che ha trovato collaborazione e sinergia in molte realtà cittadine”.

