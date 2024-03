La “Sacra rappresentazione del venerdì santo“

Le musiche di Haydn, Vivaldi, Bach e i brani de “La Passione” di Mario Luzi saranno i protagonisti della “Sacra rappresentazione del Venerdì Santo”, il concerto che si terrà venerdì 29 marzo, alle 16, nella chiesa di Santa Maria Bianca, a Lucca. Uno spettacolo che, combinando spiritualità e musica d’eccellenza, porta in scena alcuni estratti de “La Passione” di Mario Luzi, il volume in versi che si presenta come un ininterrotto monologo di riflessione sull’incarnazione, la morte e la resurrezione di Cristo. Lo spettacolo nasce dalla collaborazione tra il Centro di promozione musicale Animando, la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, il Comune di Lucca e la Comunità Parrocchiale del Centro Storico di Lucca.

Sul palco un ensemble di altissimo livello composto da Alessia Di Palma, Nancy Parra e Gertrud Niessen, violini, Martina Calvano, viola, Rachele Nucci, violoncello, Riccardo Vicari, contrabbasso, Giulia Biagetti, organo, Beatrice Mezzanotte, mezzosoprano, Rebecca Fanucchi, voce recitante, e Stefano Teani, direttore. Lo spettacolo vede il coordinamento artistico di Nicola Fanucchi. L’ingresso all’evento è a offerta libera. Per maggiori informazioni sull’evento e altre iniziative consultare le pagine social di Animando – Centro di promozione musicale.