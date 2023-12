La magia della “Fiaccolata natalizia“. Torna il grande evento solidale

Dopo la grande marcia in ricordo di Vanessa Simonini e contro la violenza di genere che lo scorso 7 dicembre ha visto centinaia di luci accendersi lungo le vie del paese di Gallicano, un nuovo e importante appuntamento si sta stagliando all’orizzonte. Partirà infatti sabato alle 20 la 44ª edizione della “Fiaccolata Natalizia di Gallicano e della Valle del Serchio“, con il suo carico di solidarietà che con gli anni è uscito dall’ambito ristretto dove è nato grazie a giovanissimi studenti e alle loro maestre, per propagarsi, come una splendente luce di bene verso il prossimo, all’intera Valle.

Una sorta di miracolo di Natale che ogni anno torna a riproporsi in un continuo crescendo di partecipazione. "Son passati davvero tanti anni da quando i bambini di due classi della scuola del nostro paese si domandarono se il bene esistesse ancora e in questo tempo trascorso da allora mille e mille fiaccole sono state accese a Gallicano - dice il sindaco David Saisi invitando alla presenza per vivere emozioni uniche tra luci, musica, cibo, tradizione e beneficenza - . Questa generosità diffusa ha permesso di raccogliere e donare tanti contributi, sostenendo progetti vicini e lontani. La luce della Valle è arrivata potente al vicino di casa in difficoltà, come dall’altra parte del mondo". In piazza a Gallicano sono attese le delegazioni rappresentative dei comuni di Castelnuovo di Garfagnana, di Pieve Fosciana, Castiglione di Garfagnana, Vagli Sotto, Fosciandora, Molazzana e Barga.

Arriveranno in compagnia dei volontari di Protezione civile Castelnuovo di Garfagnana, poi, i partecipanti a Riaccendiamo la Fiaccolata, che si muoveranno dal capoluogo della Garfagnana via Monteperpoli, e scenderanno per oltre 8 km per essere presenti alla Fiaccolata della Valle del Serchio.

"Il passaggio negli abitati di Monteperpoli, Campo e La Barca - spiegano gli organizzatori della camminata solidale che fanno parte dell’associazione Vis Movendi - , oltre a essere un momento molto suggestivo e di piena condivisione, segnerà anche i tre punti ristoro nati per sostenere il nostro cammino. Qui troveremo qualcosa di caldo per riscaldarci prima di arrivare a Gallicano, dove ci uniremo alla fiaccolata cittadina". Tutti in piazza a Gallicano questo sabato sera dunque, per iniziare un viaggio pieno di luci, accese per vivere una speciale magia del Natale, mai stanca di brillare.

Fiorella Corti