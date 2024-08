La Lucchese si prepara per il Gubbio . Gorgone monitora Sabbione e Costantino

Due dei tre rinforzi annunciati dal direttore sportivo rossonero Claudio Ferrarese sono arrivati. Il primo è il difensore moldavo di 23 anni Daniel Dumbravanu, in uscita dalla Spal, che ha necessità di sfoltire l’ampia "rosa". In realtà si tratta di un giocatore che ha già indossato la maglia rossonera nella stagione 2021. In quella Lucchese allenata da Guido Pagliuca, Dumbravanu giocò per la verità solo cinque partite.

Nella stagione successiva passò al Siena, quindi alla Spal, che ne acquistò il cartellino. Mentre lo scorso anno ha collezionato 11 presenze nel Messina. Il secondo rinforzo non è, come si pensava, l’esterno offensivo Tonin, ma un giovanotto di 19 anni, Alessandro Selvini, che arriva in prestito "secco" dal Frosinone e che Giorgio Gorgone, alla pari di Palmisani, conosce molto bene avendolo allenato nella Primavera. Lo scorso anno Selvini ha disputato una dozzina di partite nel Rimini. A questo punto bisogna capire se il terzo "ritocco" sarà ancora un attaccante, o un centrocampista in sostituzione a Djibril. Dipende dalle logiche di mercato, legate in gran parte, almeno crediamo, alla permanenza o meno in rossonero di Gucher e Magnaghi. Intanto la squadra sta intensificando la preparazione in vista della gara interna di venerdì contro il Gubbio, sul nuovo terreno del Porta Elisa. Nel frattempo Gorgone sta monitorando le condizioni fisiche di Sabbione e Costantino, alle prese con qualche "acciacco" muscolare. E’ probabile che sarà una Lucchese leggermente diversa rispetto a quella che ha chiuso sullo zero a zero il match di Pineto.

Ci sarà l’esordio stagionale in maglia rossonera di Gasbarro, mentre potrebbe cambiare anche il modulo tattico, in base al recupero o meno di Sabbione e Costantino ed anche al ruolo dell’ultimo acquisto annunciato dalla dirigenza. Sul fronte opposto, il presidente umbro ha promesso almeno due nuovi giocatori, che dovrebbero arrivare prima dell’impegno di venerdì sera al Porta Elisa (ore 20,45).

Sono stati 516 i tifosi che hanno sottoscritto l’abbonamento al Gubbio (i rossoneri hanno superato quota mille). Tra i rossoblu, guidati da Taurino, mancherà lo squalificato Franchini, mentre un occhio di riguardo dovrà essere riservato a Tommasini, autore del gol partita contro il Sestri Levante, attaccante che la Lucchese ha inseguito a lungo.

Emiliano Pellegrini