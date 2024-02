La letteratura dell’8/900 in vista dell’esame di maturità

Il Centro di Cittadinanza Oltreserchio “Il Bucaneve”, ha organizzato quattro incontri letterari, dell’800 e ’900 italiano, per ragazzi del quinto anno della scuola superiore.

Avranno inizio il 23 marzo, i quattro eventi in calendario, con l’appuntamento “Letteratura italiana al femminile: scrittrici del XIX e XX secolo, dalla Deledda a Maraini“. Gli incontri promossi dal centro “Il Bucaneve“, a Santa Maria a Colle, saranno tenuti dal professore Paolo Vanelli studioso di Letteratura Italiana, docente, critico letterario e autore . L’ingresso è gratuito e rivolto, non solo agli studenti delle classi quinte degli Istituti di Istruzione Secondaria di Secondo Grado che si stanno preparando ad affrontare l’Esame di Stato, ma anche per gli insegnanti e tutti i cittadini che desiderano approfondire o riscoprire percorsi e autori dell’Ottocento e Novecento letterario italiano.