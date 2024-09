La dedica di Gorgone a Bulgarella “Questa vittoria è tutta per lui“

Non è vero che le vittorie sono tutte uguali. Quella di ier sera a Ferrara ha un sapore tutto particolare, vuoi perché arriva dopo la bellezza di 88 anni, vuoi perché ottenuta dopo un avvio di campionato in sordina, dopo un primo tempo stradominato e vuoi soprattutto perché ha premiato le scelte di Gorgone (dentro Saporiti e Catanese).

In un solo colpo la Lucchese ha conquistato i primi tre punti della stagione e lo ha fatto mettendo a segno la bellezza di tre gol.

"Sapevo che erano tantissimi anni che non succedeva – ha detto a caldo il mister rossonero – è stata una vittoria fantastica, anche perché è arrivata contro una squadra forte. Ringrazio i ragazzi per aver fatto una gara coraggiosa. Avremo anche dei limiti – aggiunge ancora nel dopopartita il mister rossonero – ma non ci manca certo il coraggio. Ho rivisto l’entusiasmo dei tifosi che sono venuti numerosissimi da Lucca. Dedico la vittoria al presidente Andrea Bulgarella che soffre molto per le sorti della squadra. Non è per ruffianeria, ma lo devo dire".

Poi Gorgone ha aggiunto: "Catanese ha portato esperienza in mezzo al campo, mentre Saporiti ha fatto due assist vincenti, anche se deve fare meglio, ma oggi ha fatto grandi giocate. Ma tutti quanti sono andati bene, il calcio è bello per questo, ma non abbiamo fatto nulla di trascendentale, ma non meritavamo di non perdere con il Gubbio. Per me il gol del 4-2 di Costantino era buono. Il gol subìto a tempo scaduto? A volte allentiamo la concentrazione, nel calcio gli episodi spostano la gara".

Al triplice fischio dell’ottimo Gigliotti, tutti i rossoneri, compresi quelli della panchina, sono andati a fare festa sotto la curva rossonera.

Una vittoria bellissima, meritatissima, fondamentale per il proseguo del campionato.

Emiliano Pellegrini