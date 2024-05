Inizia a prendere forma il “Luglio“. I primi eventi proposti al Comune

E’ una prima bozza, bisogna specificarlo subito. Ma alcune o tutte le proposte arrivate al Comune da parte delle associazioni che hanno risposto all’avviso pubblico per iniziative da inserire nel programma del Luglio altopascese, probabilmente troveranno spazio. L’ultima parola spetterà ovviamente alla giunta per il calendario definitivo. Vediamo un primo elenco di manifestazioni. Lo scorso 22 maggio, infatti, sono stati aperti i plichi da chi ha risposto all’avviso, come specifica la determinazione numero 265 del 27 maggio 2024. Vediamo nel dettaglio gli eventi proposti per quella che è la festa più sentita all’ombra della Smarrita, nella cittadina del Tau. Intanto nell’estate degli Europei di calcio e ci saranno notti magiche per vedere le partite. Il CCN di Altopascio sta studiando il sistema migliore. Il 2 luglio la Cooperativa La Luce prevede una caccia al tesoro in piazza Ospitalieri. Il 5 luglio, stessa location, concerto degli Allievi dell’Accademia Musicale "Geminiani".

Il 6 luglio in piazza Ricasoli, presentazione dei Campionati Italiani di ciclismo giovanile su strada che si svolgeranno il giorno 7 luglio nei pressi di Marginone. Il 6 anche "Talk Giovani" e il 12 serata in musica con "Nostalgia ‘90", in corso Cavour e piazza Tripoli. Il 13 luglio sfilata dei trattori.

Il 14 a Spianate, a cura del locale CCN, "Luglio con noi", street food a chilometri zero, spettacolo di varietà, fiera di prodotti locali con artigianato, intrattenimento musicale, balli caraibici, esibizioni artisti di strada con intrattenimenti vari. Il 19 luglio avremo la Notte Blu, nelle piazze Magione, Ricasoli, Tripoli e nel centro, in corso Cavour.

Il 21 luglio in piazza Ricasoli, Rewind Official Tour 2024 delle ragazze di "Non è la Rai", a cura dell’Accademia Geminiani che proporrà anche i concerti del Francigena Art International Festival. Il 26 luglio, nelle piazze storiche, andrà in scena una specie di "Giochi senza frontiere" made in Altopascio, con squadre provenienti dalle frazioni in "La contesa dei briganti". Il 27 luglio la tradizionale Tavolata lungo la Francigena a cura di CCN Altopascio, in collaborazione con la Misericordia. Infine il 28-30-31 luglio e il 2 agosto, conclusione con Francigena Festival con la Chamber orchestra, la serata "Puccini Candlelight" e molto altro.

Massimo Stefanini