Infortuni in Lucchesia. I dati del 2023

I dati del 2023 in materia di infortuni in lucchesia lasciano qualche spiraglio di ottimismo,

seppure vi sia l’aumento di quelli gravi e mortali. I numeri sono da consolidare in attesa del consueto report dell’Inail, e ciò che riportiamo è fornito da una tabella dall’Azienda Usl area vasta nord ovest. Vediamo allora i numeri che riguardano la Piana di Lucca e la Valle del

Serchio. Intanto diciamo subito che il Dipartimento della prevenzione dell’Azienda Usl nord ovest, vede nell’organico complessivo 20 medici del lavoro, dei quali 3 operativi tra Piana e Valle; 7 ingegneri dirigenti più 2 junior, di questi ultimi 1 nella Piana e 1 in Valle; i Tecnici della prevenzione sono in tutto 90, di questi 12 nella Piana di Lucca e 5 in Valle del Serchio; chimici e geologi sono in tutto 4 e fanno parte dell’intero organico afferente all’Asl nord ovest. L’attività

del 2023 vede 1562 cantieri controllati a consuntivo, di questi 307 a Lucca, con rischio caduta dall’alto 111, per bonifica amianto 13, cantieri non a norma 71, unità locali controllate 788. In agricoltura, sempre Piana di Lucca e Valle del Serchio 58 controlli, in edilizia 433, altri comparti

297. Violazioni 208, in edilizia 96, in agricoltura 8, in altri comparti 104. Due i sequestri per il settore edilizia, verbali con sanzioni amministrative 6. Le attività di controllo possono essere programmate o d’iniziativa, su richiesta dell’autorità giudiziaria, oppure mediante segnalazioni

ed esposti.

