Incontro a Lucca con Isabella Blum: affinità tra scrittura e musica

Scrivere è dare forma al pensiero ed è un’attività che coinvolge la mente nella sua totalità, attingendo da ambiti anche non strettamente linguistici. Si pensi al ritmo che si ricerca in certa prosa e nella poesia; si pensi al lavoro del traduttore che spesso fonde competenze tecniche o scientifiche con la perfetta conoscenza di due lingue e due culture. Pensando alla meravigliosa complessità del gesto di scrivere e rivolgendosi in particolare ai ragazzi delle scuole superiori che sono spesso chiamati alla scrittura, l’Associazione Musicale Lucchese ha organizzato una conferenza con Isabella Blum, in programma sabato 23 settembre alle 9:30 all’auditorium del Boccherini.

Biologa e traduttrice, Blum ha tradotto e curato libri per moltissime case editrici, da romanzi a testi scolastici, specializzandosi poi in “saggistica letteraria”. È lei, per fare un esempio, la “voce” italiana di Oliver Sacks per Adelphi. Forte della sua formazione e della sua esperienza professionale, fatta di rigore accademico, chiarezza espositiva, orecchio per lo stile e una certa dose di poesia per superare la dicotomia tra ciò che è letterario e ciò che è scientifico, Blum si dedica da anni alla formazione delle nuove generazioni di traduttori e sabato 23 offrirà ai ragazzi, ai docenti e al pubblico una meravigliosa occasione per approfondire i vari aspetti della scrittura. Parlerà delle affinità tra scrittura e musica, delle intelligenze a esse sottese e di alcuni interessanti aspetti riguardanti lo studio e la pratica di entrambe.

Interessante il collegamento con la musica, nella quale ripetizioni, assonanze, punteggiatura sono interpretati infatti come elementi riconducibili alla musicalità. Nell’intento degli organizzatori, la conferenza è un’anteprima di Musica Ragazzi, la stagione curata da Carla Nolledi che l’Associazione Musicale Lucchese dedica alle nuove generazioni per avvicinarle al mondo della musica. Verrà proposto quindi l’avvio di un laboratorio. Il biglietto costa 3 euro; informazioni 0583 469960.