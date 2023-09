Incastrato dentro un tubo, salvato un piccolo gattino

Hanno nove vite ed una agilità straordinaria, ma talvolta i gatti si trovano in grossa difficoltà.

Un cucciolo era rimasto incastrato di brutto ed è stato salvato dai vigili del fuoco del Comando di Lucca.

E’ accaduto a Capannori, in via di Tiglio, alle 22,50 di martedì sera. Il felino, non si sa come, era rimasto bloccato in un tubo di scolo delle acque piovane all’interno di un muro di cemento armato. Per il micio sarebbe stata una lenta e lunga agonia.

L’intervento, però, è stato tuttt’altro che agevole. Sono servite cinque ore di lavoro per riuscire ad estrarlo, apparentemente incolume, anche se spaventato.

E’ stato affidato ai veterinari che ne esamineranno le condizioni generali, ma a quanto sembra se la dovrebbe cavare. Davvero un’opera lodevole ed encomiabile da parte dei vigili del fuocoche spesso si trovano a salvare non le persone ma anche gli animali da situazioni imprevedibili e che invece si verificano di frequente.

M.S.