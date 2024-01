Il paesaggio. Un’ispirazione artistica

Mercoledì 10 gennaio riparte il programma “Nel paesaggio dell’arte. Il paesaggio come ispirazione artistica“, a cura di Sentiment of Beauty odv, rivolto alle scuole della provincia di Lucca con la lezione di Alessandro Romanini “Il mondo prima di noi. Il paesaggio nell’opera degli artisti contemporanei africani“.

Nella sala conferenze “Vincenzo da Massa Carrara” del Complesso monumentale di San Micheletto a Lucca la riflessione sul paesaggio contemporaneo ci porta a conoscere l’arte africana contemporanea con Romanini – docente di Teoria della percezione e psicologia della forma e di Teoria e analisi del cinema e degli audiovisivi all’Accademia di Belle Arti di Carrara e che da anni segue lo sviluppo dell’arte contemporanea nei paesi emergenti, in particolare gli artisti africani.

La rappresentazione del paesaggio nell’arte contemporanea africana ha subito un’evoluzione in parallelo con le trasformazioni socio-politiche e culturali. Il paesaggio naturalistico o urbano africano è affrancato dalle categorie filosofiche, mitologiche e simboliche come le intendiamo in Occidente, ma si carica di valenze identitarie, spirituali e rituali legate alla memoria collettiva e a una cosmogonia specifica che cambia spesso da paese a paese del continente. La lezione offrirà uno sguardo critico e aggiornato sullo stato dell’arte e metterà in luce la particolare visione del paesaggio degli artisti africani rispetto a quella degli artisti europei e americani.

Il ciclo di incontri di Nel paesaggio dell’arte. Il paesaggio come ispirazione artistica è stato inaugurato il 23 ottobre 2023 alla presenza dell’assessore all’istruzione del Comune di Lucca Simona Testaferrata, che ha sempre dimostrato interesse nei confronti del progetto a cura di Sentiment of Beauty odv.

Per partecipare alle lezioni, che sono sempre a titolo gratuito, scrivere a [email protected].