Il j’accuse del Pd: "Quartieri periferici e frazioni: Lucca sempre più abbandonata"

"Quartieri periferici e frazioni: Lucca sempre più abbandonata, tra incuria, sporcizia, erba alta e gestione non controllata delle aree verdi": lo sostengono i consiglieri Pd, che in una nota chiedono a sindaco e giunta di aumentare la cadenza annuale degli sfalci dell’erba, riportandoli a tre, come lo scorso anno, e di investire maggiormente nel decoro complessivo della città. "Lucca non è solo centro storico - si legge nella nota - i quartieri esterni alle Mura, le frazioni, le zone più periferiche hanno bisogno di continua attenzione e presenza, di decoro, cura e interventi, tutte cose che, a quasi un anno dalla vittoria elettorale, sono del tutto inesistenti. Tra le tante, in queste settimane è evidente la non gestione del verde e degli sfalci. Se da una parte questa giunta si è accanita nell’eliminazione mirata dei corridoi ecologici sugli spalti delle Mura, nel momento di loro massima espansione, lasciando anche l’erba tagliata a marcire lungo i fossi, la stessa solerzia non si può dire sia stata replicata per la cura e la manutenzione del verde dei parchi urbani, dei marciapiedi e delle aree fuori dal centro storico".

Per gli esponenti dell’opposizione, i cespugli sono ovunque, l’erba è incontrollata e c’è una totale mancanza di attenzione e decoro, tanto da rendere praticamente impossibili anche banali passeggiate. "Risulta, come riportato sul sito del Comune - aggiunge la nota - che il taglio dell’erba viene effettuato due volte l’anno, solitamente a maggio e ottobre, salvo situazioni particolari. Questa nuova cadenza è peggiorativa rispetto al 2022, quando gli sfalci erano programmati per essere tre all’anno: perché il cambio?".