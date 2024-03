Il futuro dell’agricoltura . Un incontro sull’ambiente

Alzare il reddito degli agricoltori, migliorare l’aria della Piana e contrastare i cambiamenti climatici e imboschimento dei terreni agricoli. Se ne parlerà mercoledì 27 marzo dalle 10,45 nella sala consiliare del Comune di Capannori, in piazza Moro . L’iniziativa è promossa dal Comune in collaborazione con la Regione Toscana e la Provincia di Lucca. L’incontro si aprirà con i saluti del sindaco Luca Menesini e l’introduzione della vice presidente della Regione Toscana, Stefania Saccardi. Seguiranno gli interventi dei relatori. Sandro Pieroni, Responsabile del Settore forestale della Regione Toscana parlerà de ‘La strategia forestale della Regione Toscana’ e, a seguire, Giovanni Filiani, Responsabile della Misura SRD05 Regione Toscana presenterà la nuova misura per l’imboschimento dei terreni agricoli.

Successivamente Giuseppe Nervo, Direttore del Centro di ricerca CREA interverrà sul tema "Scelte clonali e modelli colturali per una migliore sostenibilità della pioppicoltura toscana" ed Enrico Cecchetti, estensore del progetto ‘Arbor Populi’ illustrerà l’esperienza del progetto tra storia e futuro. Inoltre Maurizio Balli del Gruppo micologico di Ponte a Moriano interverrà sul tema dei pioppi e il tartufo bianco.

M.S.