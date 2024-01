Il Comune recupera. Imu non riscossa

Il Comune di Porcari recupera 132 mila euro di Imu evasa o non riscossa riferita all’annualità 2019. Lo stabilisce la determina numero 901 dello scorso 29 dicembre che riporta come l’Ente sia riuscito, incrociando i dati, a scovare questo credito che sicuramente non cambierà gli equilibri del bilancio municipale ma la lotta all’evasione è pur sempre un obiettivo di equità fiscale. L’attività di accertamento, si è svolta attraverso la verifica degli elementi essenziali delle fattispecie impositive allo scopo di individuare l’ammontare dell’imposta dovuta dal soggetto passivo del tributo, il controllo della correttezza dei versamenti eseguiti, sulla base dei dati desumibili dalle dichiarazioni presentate e dalle banche dati catastali, monitoraggio costante delle denunce infedeli, incomplete o inesatte ovvero procedimento di ufficio nel caso di omessa presentazione di dichiarazione e di omesso versamento.