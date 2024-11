Il Comune ”assicura” i dirigenti

Il Comune si cautela. Perché la prudenza non è mai troppa. Con le nuove disposizioni normative che, al contrario di alcuni anni fa, fanno assumere maggiori responsabilità ai tecnici rispetto alla parte politica, specialmente nel settore lavori pubblici, il Municipio di piazza Orsi ha stipulato la copertura assicurativa per gli eventuali soggetti a rischio. Ed è stato fatto non con una compagnia qualsiasi, ma i Lloyd’s, attraverso una forma di brokeraggio che funge da intermediazione. Il broker è Howden Spa. La notizia è confermata dalla determinazione numero 686 dello scorso 11 novembre, all’albo pretorio on line. La franchigia copre i progettisti interni per la responsabilità civile e patrimoniale su questioni precise: la manutenzione delle strade comunali nel 2024 (per evitare che vi siano ricorsi da parte di protagonisti di incidenti) e il risanamento del cemento ammalorato dell’edificio centrale del cimitero. La polizza del capitolato prevede che ""l’’assicurazione può essere estesa, su richiesta e dietro pagamento del relativo premio addizionale, alla responsabilità derivante ai dipendenti del Contraente incaricati dell’attività di progettazione". Insomma, una forma di tutela che fa lavorare con maggiore tranquillità. Anche perché possono sempre capitare imprevisti. Basti pensare a quanto successo per l’asilo "Cosimo Isola" di Lammari che venne inaugurato, anni fa, poi chiuso per gravi carenze strutturali appena pochi mesi dopo e con cause ancora pendenti di varia natura.

Ma.Ste.