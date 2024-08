Giro di boa per Little Lucy. Palpati ospite speciale: "Che bello questo affetto"

Giro di boa per "Little Lucy, il festival letterario piccolo così", che da giugno sta animando, come ormai da copione, lo storico borgo di Lucignana e si sta preparando a offrire la sua migliore accoglienza a una ospite speciale; la vincitrice del "Premio Campiello" e del "Premio Pop" , Fiammetta Palpati con la sua opera prima "La casa delle orfane bianche", Laurana Editore. Con l’autrice, nata a Roma, laureata in Letterature comparate che vive ad Amelia, nella campagna umbra, dialogherà la giornalista Tina Guiducci, che collabora con Isabella di Nolfo alla realizzazione del "Festival letterario piccolo così" curato nei minimi dettagli da Alba Donati e Pierpaolo Orlando.

Una presentazione molto attesa, quella di Fiammetta Palpati e del suo libro che, dopo anni di paziente attesa "dentro un cassetto", è letteralmente esploso, conquistando non soltanto la giuria del Premio Campiello, ma una crescente platea di lettori che, con grande entusiasmo, consigliano ad altri appassionati l’immersione totale nel romanzo, raccontato come non semplice da catalogare sotto una specifica definizione. Una storia per vivere l’alternanza dei sentimenti, dei comportamenti sociali, come la maternità e la cura dei propri cari, spesso dati per scontati e non così ovvi, le personali sensazioni, tra passaggi inattesi, quando comici, quando drammatici, quando addirittura tragici. Il tutto sotto lo sguardo distaccato di un narratore che dona al lettore una sorta di clima surreale, in uno scivolamento continuo di situazioni contrastanti, spesso ironiche e trattate con linguaggi letterari diversi tra loro.

"Per me è stata una grande sorpresa scoprire quanto affetto circondi il mio libro e come tanti lettori di diversa età e genere siano stati coinvolti dalla sua trama - commenta Fiammetta Palpati , in attesa di vivere l’esperienza della presentazione della sua opera prima nel magico giardino di fronte al cottage letterario di Alba Donati -. Come lo è stato constatare che molti di loro, dietro a quella che potrebbe sembrare, a uno sguardo immediato, una classica opera a sfondo sociologico su un tema caldo, abbiano colto "l’altro" trasversale che viene trattato a volontà".

Questa sera, alle 18, dunque, tutti alla "Libreria Sopra la Penna" di Lucignana per approfittare dell’occasione di conoscere Fiammetta Palpati e "La casa delle orfane bianche", con tutto quello che vorrà rivelare a Tina Guiducci circa il suo percorso e la storia che racconta nella sua opera prima di grande successo.

