Gettata la soletta di copertura del nuovo sottopasso

1Dopo la realizzazione delle murature armate relative alle rampe e pareti laterali del nuovo sottopasso di piazzale Ricasoli, a pochi passi dalla stazione ferroviaria, nelle scorse settimane è stata gettata la grande soletta di copertura della struttura sotterranea che dovrà sostenere il peso della strada superiore, il viale di circonvallazione. La copertura appena realizzata per raggiungere le sue caratteristiche strutturali dovrà riposare circa un mese e solo dopo questo lasso di tempo il cantiere potrà proseguire per i lavori di ripristino della zona superiore. Entro la fine dell’estate sarà quindi di nuovo riaperto il tratto di strada fra viale Regina Margherita e viale Giusti nella sua sede originaria. A questo punto il cantiere sarà trasferito solo sul lato degli spalti per realizzare il completamento dell’opera del costo complessivo di 2.140.000 euro con fondi del PNRR e 400.000 euro del Comune.