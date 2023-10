GarfaDOGlandia, un successo tra festa e solidarietà per gli animali

Ha avuto subito un grande successo la prima edizione di GarfaDOGlandia, tenutasi in piazza Claudio Bechelli, a Piazza al Serchio, grazie all’iniziativa di cinque ragazze locali, Ilaria, Rachele, Monica, Lucrezia e Elena, con il patrocinio della Pro Loco. Un pomeriggio tutto dedicato ai cani, grazie alla loro passione per gli animali e alla voglia di portare in Garfagnana una piccola ventata di cinofilia. Per la sezione Cuccioli (fino a 12 mesi) primo classificato Casper di Stefano Graziani, davanti a Chico di Alberto Bechelli, Bear di Lorena Orsi, Lucky di Alessio Orsi. Per la sezione Anziani, vincitrice è Otta di Luca Ciccarelli davanti a Esmeralda di Valentina Giannotti. Per la sezione Adulti, primo posto per Tabata di Michela Franceschini davanti a Luna di Vanessa, Emma di Cecilia Calvanese e Whisley di Mattia Biagioni.

I vincitori sono stati designati da una speciale giuria, composta da cinque bambinibambine, da 7 a 12 anni, scelti tramite estrazione tra i presenti all’evento. L’organizzazione ha poi offerto un gadget a tutti i partecipanti. L’intenso pomeriggio prevedeva alcune attività cinofile di Mobility, Disc dog, Dog dance, Problem solving e altre olfattive, la presentazione di alcuni cani in cerca di adozione, l’esibizione degli istruttori ed i loro cani, suggerimenti di pronto soccorso a cura del dottor Miotti e infine sfilata, premiazioni e l’allestimento di un ricco stand gastronomico.

Il ricavato della giornata è stato interamente devoluto alle associazioni di zona per il sostegno, l’aiuto e le cure degli animali. "Deliberatamente - hanno commentato soddisfatte le organizzatrici - abbiamo unito educatori, istruttori, toelettatori, preparatori e medici veterinari per fornire piccole, ma utili e pratiche, dimostrazioniinformazioni, sul mondo della cinofilia e per il bene dei nostri amici a 4 zampe".

Dino Magistrelli