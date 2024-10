Filippo e il sogno di Londra. Molla tutto e fonda la prima radio italiana

Lucca, 25 ottobre 2024 – Spesso inseguire il sogno, sin da bambino, porta a combinare cose buone. Gli “ostinati e contrari” sfidano la banalità, l’ovvio. Azzardano, perfino. È il caso di un bambino che oggi ha 50 anni. Si chiama Filippo “Philip” Baglini, è originario di Pietrasanta ed ha vissuto tra Viareggio e Pisa. Lucca, poi, è nel cuore. È il direttore dell’unica radio ufficiale degli italiani in Inghilterra: si chiama London One Radio. Oggi, quella radio, compie 10 anni di attività.

Una passione, quella di Baglini, che fa il paio con la formazione scientifica in fisica nucleare. In lui sta tutto insieme: il fisico e il giornalista, la storia di Guglielmo Marconi e la stazione radio di Coltano. E poi quel richiamo appassionato per l’Inghilterra. Da ragazzino va spesso all’aeroporto di Pisa per vedere decollare gli aerei in direzione Londra. Un naso all’insù. Baglini si laurea a Pisa in fisica nucleare e lavora al Cern di Ginevra. Ma Il suo sogno è quello di scrivere. Lo fa a Pisa per le testate locali. Però non basta. Decide di partire per l’avventura londinese ancora molto giovane. E le prova tutte: si propone come pizzaiolo, tenta la strada del supervisor. Poi la sfida si concretizza, aiutato anche da buoni consigli. E si presenta alla Bbc.

“Era forte il desiderio di fare qualcosa di mio – afferma Baglini – ho creato l’azienda “Vivilondra.com”, che ancora oggi lavora ed è la prima agenzia turistica qui a Londra impegnata con il mercato italiano; fondo inoltre il magazine “Italoeuropeo.com”, anche questo dedicato alla comunità italiana a Londra che conta 350 mila presenze su circa 700mila nell’intero Paese”.

Ma Philip ama la radio. E tra intuito, capacità e caparbietà, riesce a fondare dieci anni fa, appunto, London One Radio che trasmette sul web. La radio ha un fascino unico ed è proprio quello che Baglini desidera.

“Ho studiato la struttura del mercato della Bbc, non è stato semplice – afferma – ma un passo alla volta l’intento è andato in porto; oggi la radio è voce di riferimento per i tanti italiani, con rubriche, informazione, approfondimenti, podcast tematici molto seguiti; ho intervistato personaggi importanti della politica, dello spettacolo; realizzato una bella storia proprio sulla figura di Guglielmo Marconi, partendo dalla stazione radio di Coltano”.

Come tutte le storie belle, inizia anche Baglini con una sorta di “fai da te”: un mixer costruito da solo e, nel frattempo, l’interesse del pubblico aumenta. Il successo? Certamente. A prevalere, però, la soddisfazione.

“Ho applicato le mie competenze alla passione – sottolinea il giornalista e direttore di London One Radio – e ho messo in pratica i buoni insegnamenti della mia famiglia; la radio è uno strumento di importanza sociale, di partecipazione”. È un fiero sostenitore delle capacità italiane “bisogna essere fieri di essere italiani” dice convintamente; “noi abbiamo qualità eccellenti, l’ingegno e l’umanità giuste: quando si abita all’estero, queste qualità assumono un’importanza speciale” ribadisce. La radio italiana di Londra, la “numero uno”, è diventata anche la radio ufficiale di Laura Pausini, entrata a far parte del Gruppo Rai ed è notizia recente la firma di un accordo con Radio Italia. Per festeggiare il (primo) decennale della nascita di London One Radio, si terrà una festa speciale. “Sono molto onorato di poter festeggiare l’evento in un luogo particolare, la “House of Lords”, una delle due camere che costituiscono il parlamento del Regno Unito”.