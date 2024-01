Farneta, con due gol ha la meglio sullo Sporting. Forte dei Marmi

Con il posticipo della quindicesima giornata del girone B si è delineato il quadro anche per il campionato di Terza categoria. La sfida tra Farneta e Sporting Forte dei Marmi, giocata sul campo di Monsagrati, è terminata 2 a 1. In vantaggio subito la formazione lucchese con Dianda al 13’, ma i versiliesi riescono però a pareggiare al 22’. Il primo tempo giocato su buoni ritmi finisce in parità. Nella ripresa arriva il gol vittoria al 35’ con la firma di Catinali, che permette al Farneta di conquistare tre punti importanti per la classifica.

Questa dunque la nuova graduatoria aggiornata. Morianese 39; Valfreddana 36; Sporting Forte dei Marmi, Folgore Segromigno Piano, Vorno 32; Stiava 25; Aquila Sant’Anna 23; San Lorenzo 21; Spianate 17; Bargecchia, Atletico Marginone 16; Calcistica Popolare Trebesto, Veneri 14; Farneta 13; Retignano 9; Sant’Alessio 1. Intanto questo pomeriggio con inizio alle 15 si giocherà il recupero della quattordicesima giornata tra Ligacutiglianese e Lammari, unica sfida che fu rinviata nel girone A, sabato 20 gennaio, a causa del forte vento. Sarà una gara che vedrà di fronte due formazioni di centro classifica, con il Lammari in piena lotta per rientrare in un posto valido per giocare i play-off.

Alessia Lombardi