Expo, l’inaugurazione. Oggi il secondo giorno. Più di cento espositori. Si rinnova la tradizione

E’ in pieno svolgimento la "due giorni" della tradizionale expo del "Primo Maggio a Fornaci", in programma per il pomeriggio di ieri, 30 aprile, e per tutta la giornata di oggi. Approfittando del tempo stabile di ieri, sono già stati tanti i visitatori della manifestazione, ma di sicuro, pioggia o non pioggia che sia, i visitatori torneranno anche per la giornata odierna. Come è sempre stato per le sessantadue edizioni di questa festa che solo il covid è riuscita a fermare due anni, ma che non ha mai temuto le insidie del tempo.

La manifestazione è organizzata dal Comitato 1° Maggio che ha lavorato a lungo nel mettere a punto la vasta offerta di esposizioni ed iniziative. Per quanto riguarda le principali mostre, nel campetto rosso, dietro la chiesa del Cristo Redentore, troverete, in una tensostruttura e dunque location inedita, la mostra "I sapori della nostra terra" che ospiterà nove stand dedicati a diverse eccellenze delle produzioni locali e non.

Piazza IV Novembre ospita la gettonatissima mostra mercato del Fiore con ben 15 stand dei vivaisti che da sempre animano piazza IV Novembre con fiori e piante di stagione e che provengono da tutta la provincia. Accanto al monumento ai caduti si troveranno come lo scorso anno lo speciale allestimento dell’Unione dei Comuni della Media Valle con l’aiuola didattica con le piante spontanee che caratterizzano la flora della Vallata, ma anche l’aiuola dedicata alle biodiversità presentata dai Carabinieri Forestali.

Per quanto riguarda la mostra della Motorizzazione, occuperà tutta l’area esterna da via Alighieri a via Medi, dal Parco Menichini al piazzale don Minzoni. Impossibile elencarli tutti, ma in totale sono presenti quasi 80 espositori, dalle auto alle moto, dai mezzi agricoli a quelli per il trasporto, dalle biciclette, ai camper.

La mostra ospita anche esposizioni dedicate al giardinaggio, al tempo libero, ma soprattutto una sempre più ampia presenza di stand sulle energie alternative, sul riscaldamento di ultima generazione e sulla bio-edilizia ed altro ancora. Fornaci 1° Maggio sarà visitabile oggi, mercoledì 1° maggio dalle 9 per chiudere di nuovo alle 20.

Come ormai vuole la tradizione l’inaugurazione vera e propria della festa fornacina si terrà proprio stamani, alle 10.30. Per tutta la giornata di oggi, come da tradizione, via della Repubblica e le aree dedicate all’expo saranno chiuse al traffico per garantire la massima fruibilità delle mostre e delle molte iniziative che proporranno i negozi e i locali del Centro Commerciale Naturale.

Luca Galeotti