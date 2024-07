Emozioni con “Il Canto degli Alberi“. L’Accademia Malfatti protagonista

Un grande appuntamento in una cornice d’eccezione. Di acqua sotto i ponti ne è passata veramente tanta dai tempi in cui Mons. Emilio Maggini e Lorenzo Malfatti percorrevano assieme le vie di Lucca, dedicando il loro tempo al perfezionamento delle voci di studenti provenienti dall’America che venivano a Lucca per imparare al meglio la lingua delle opere italiane e perfezionarsi nel canto. Dapprima legata all’Università di Cincinnati, oggi l’Accademia Malfatti vede la collaborazione di varie università americane, le quali forniscono assieme i mezzi di sostegno perché i loro migliori studenti di canto possano perfezionarsi proprio nel contesto territoriale specifico dove è nata l’opera italiana e in particolare nei luoghi di Puccini. Per questo tornano a Lucca ogni anno.

Dunque domani alle 21.15 i solisti dell’Accademia Malfatti (parliamo di giovani cantanti tra i più promettenti degli U.S.A.) inaugureranno “Il Canto degli Alberi“, la manifestazione che ogni anno si svolge all’Orto Botanico e che quest’anno si terrà con appuntamenti vari da luglio ad ottobre e che vedono la presenza di eccellenze musicali e giovani promesse già vincitrici di importanti concorsi del nostro territorio. Il programma di domani vede la realizzazione di arie operistiche famose da parte di questi/e cantanti, accompagnati al pianoforte da Fabio Menchetti e sarà senz’altro una serata all’insegna di una qualità molto elevata.

Il Canto degli Alberi è organizzato da FLAM in collaborazione con Comune di Lucca, Orto Botanico e col sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. L’ingresso prevede il pagamento di un ticket di 6 euro (ridotto 4) e la partecipazione, fino all’esaurimento dei posti, può essere prenotata alla biglietteria dell’Orto Botanico stesso o sul sito del Comune.