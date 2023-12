Dopo alcol e cannabis, gli psicofarmaci

I giovani e la droga: anche a Lucca il fenomeno sta cambiando come confermano alcuni dati del CNR, ma anche gli psicofarmaci si stanno facendo largo. "Un dato che può essere interessante da analizzare - spiega la dottoressa Patrizia Fistesmaire - è quello dell’ultimo studio ESPAD del CNR, condotto su circa 300.000 studenti delle scuole medie superiori. La dottoressa Sabrina Molinaro, responsabile dello studio, riporta come, in quella fascia di popolazione molto giovane, sia aumentato, quasi raddoppiato l’uso di psicofarmaci senza prescrizione medica. Quindi gli psicofarmaci oggi sono la categoria di sostanze psicoattive più utilizzata dai giovanissimi dopo alcol e cannabis. Quasi il 50% di chi li utilizza ha dichiarato di trovarli direttamente a casa propria".

"L’utilizzo è dichiarato sia per diete finalizzate a migliorare l’aspetto fisico sia per migliorare le prestazioni scolastiche. Solo una piccola percentuale dichiara di utilizzare psicofarmaci fuori prescrizione per lo sballo. E anche questo è un dato che fa pensare. È importante investire sul potenziamento dei Servizi per la salute mentale e delle dipendenze e di promozione alla salute. C’è urgenza di avviare campagne informative e di educazione mirate ai giovani e agli adulti, ai genitori e ai docenti. Si tratta di un fenomeno da monitorare con molta attenzione".