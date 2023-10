Defibrillatore in memoria di Andrea: "Ricordiamo la bella persona che era"

Da una tragedia spunta un fiore in nome del ricordo e della solidarietà. C’è la mano – e il cuore – di tanti amici, in primis Michaela Maffei e Margherita Carlotta Trielli, ma anche del collega Glauco, gli amici del supermercato Tambellini, del Milan Club Versilia, Gambini Spa e Guido Tambellini nell’iniziativa in memoria di Andrea Della Nina.

"Eravamo 4 amici a cena, a noi piaceva dire così quando eravamo insieme - così Margherita e Michaela - , non eravamo solo colleghi eravamo amici, con la A maiuscola quelli su cui sai di poter sempre contare. Il 23 agosto del 2023 abbiamo festeggiato in ritardo il cinquantaduesimo compleanno del nostro Andrea al ristorante Aldebaran alle Pizzorne, come ogni settimana trovava una delle sue scuse per una cena in compagnia".

"Questa volta c’era il suo compleanno - aggiungono - , fu una serata bella tra regali scherzosi ed una bottiglia del suo prosecco preferito - ricordano - che Andrea si era promesso che un giorno quando non sarebbe stato di turno, avrebbe stappato insieme al suo amato papà. Risate, chiacchiere serie e goliardiche e poi a fine serata una di noi, ebbe un malore a seguito di un picco di iperglicemia, le cose sono poi andate per il meglio, ma l’ospedale lontano ci creò tanta preoccupazione, e la paura che tutto questo sfociasse in un arresto cardiaco così lontani dall’ospedale si fece sentire tra noi".

"La sera dopo il nostro Andrea ci lasciò per sempre in un incidente stradale. Iniziammo così - spiegano gli amici - una raccolta tra colleghi e amici per i fiori, quando Margherita e Michaela (una collega che era anche lei alla cena) si resero conto che erano veramente molti soldi per dei fiori decidemmo quindi di fare qualcosa di meglio e utile in sua memoria; donare un DAE in quel ristorante che tanto amava e dove l’abbracciammo per l’ultima volta. Vogliamo con questo DAE ricordare la bella persona che era Andrea una persona solare, piena di voglia di vivere, con un amore viscerale per i suoi genitori, le sue figlie e un valore dell’amicizia incredibile. Era un lavoratore vero, non si tirava mai indietro quando si trattava di aiutare qualcuno. Di lui ci resterà la voglia di sorridere, in compagnia davanti a una bella bistecca, in una trattoria semplice, come piaceva a lui".

"La battuta pronta e la sua voglia di vivere, nonostante le inevitabili lacrime di quando abbiamo scoperto cosa fosse successo, ci daranno tanta forza per sorridere ancora, questo vorrebbe il nostro Andrea. E siamo certi - concludono - , che nel caso che quel DAE un giorno servisse a far ripartire un cuore, quel cuore potrà sempre portare dentro tutto l’amore che Andrea ha dato in questa terra".