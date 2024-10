“Le nostre preoccupazioni vanno tutte per gli attuali 140 operatori impiegati nelle due Rsa di competenza comunale – così Daniele Bianucci, consigliere comunale del centrosinistra –, per la qualità della vita dei 122 ospiti e delle loro famiglie, e per il futuro dell’immobile di Monte San Quirico che apprendiamo verrà messo in vendita, e che rischia nella realtà di diventare l’ennesimo edificio pubblico destinato ad andare in malora. Parteciperemo alla commissione consiliare convocata per venerdì mattina, e abbiamo già da giorni richiesto un consiglio comunale straordinario sul tema, perché reputiamo la questione estremamente delicata, e desideriamo che l’Amministrazione comunale condivida tutte le informazioni e le sue intenzioni nella massima trasparenza. Siamo al fianco dei sindacati“.