Dall’emergenza Covid alla nuova sede. Il bilancio del presidente uscente

Con la nuova presidenza che si è insediata giusto in questi giorni, termina il mandato del presidente uscente Fabio Bocca, giovane guida della Croce Rossa del comitato di Lucca che in questi ultimi quattro anni ha vissuto sì momenti di grande soddisfazione come in occasione dell’inaugurazione della nuova sede, ma anche assai complicati. Appena insediato infatti, il direttivo della Cri dovette affrontare la situazione di emergenza dovuta all’epidemia di Covid 19. Oggi Bocca dunque al termine del mandato vuole fare alcuni ringraziamenti.

"Questo percorso è stato segnato da sfide, successi, momenti di crescita e soprattutto da un’incommensurabile dedizione da parte di tutto il comitato - afferma - . Abbiamo affrontato emergenze sanitarie, sociali e ambientali, sempre con la ferma volontà di fare la differenza. Abbiamo promosso la cultura del primo soccorso, organizzato corsi di formazione e sensibilizzato la popolazione su temi cruciali come la prevenzione delle malattie e la sicurezza. Ogni progetto, ogni intervento, ha contribuito a costruire una comunità più forte e resiliente. Uno dei momenti che ricordo con maggior orgoglio è stato il nostro intervento durante l’emergenza Covid-19. In un periodo di grande incertezza e paura, la prontezza e il coraggio dei volontari hanno permesso di fornire assistenza sanitaria e supporto morale a tante persone".

"La distribuzione di mascherine e dispositivi di protezione individuale, l’organizzazione dei punti di vaccinazione e l’assistenza alle persone più vulnerabili sono state azioni che hanno salvato vite e dato speranza - aggiunge - . Anche se il mio mandato volge al termine, sono fiducioso che il comitato continuerà a crescere e prosperare. Sono sicuro che il nuovo presidente Cecilia Di Somma saprà portare avanti con lo stesso entusiasmo e dedizione i progetti che abbiamo avviato e ne svilupperà di nuovi, sempre con l’obiettivo di aiutare chi ha più bisogno. Grazie per aver reso questi anni indimenticabili e per avermi dato l’opportunità di lavorare al fianco di persone straordinarie. Grazie per la vostra instancabile voglia di fare del bene. Con profonda stima e riconoscenza, Fabio Bocca".