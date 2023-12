Da Fornaci alla Corea del Sud. Grande successo per Salotti

Con un concerto presso il Culture & Arts Center in Pohang sbarca in Korea la prorompente musicalità del pianista d Fornaci di Barga Massimo Salotti, che ha incantato il pubblico con un particolare omaggio dedicato a Giacomo Puccini, prima di concertare e dirigere un’orchestra di oltre 80 elementi di giovanissimi talenti. Invitato direttamente dalla dirigente di ART Bridge Academy Yena Lee, responsabile della VCS String Orchestra, Salotti ha raccolto un successo straordinario che conclude questo 2023 del pianista fornacino, dopo un anno che lo ha visto affermarsi recentemente come maestro collaboratore e pianista a Muscate (Oman), Coimbra (Portogallo), Londra, Stagira (Grecia) oltre che al fianco di artisti quali Giuliana De Sio, Alessandro Haber, Alessandro Rossi, Daniela Cappiello, Giampiero Ingrassia, Luciano Cannito e Rossella Brescia.

"Le collaborazioni con grandi artisti e prestigiose stagioni musicali possono diventare un’opportunità preziosa anche per il nostro territorio - ci confida Salotti -L’esperienza con il Mascagni Festival insegna che le idee e le collaborazioni possano innescare un prezioso e virtuoso movimento culturale". Adesso il rientro in Italia di Massimo, non prima di un importante lavoro di consolidamento delle attività formative messe in atto da diversi anni con la Città di Lucca, con le Masterclass internazionali organizzate presso la sua Associazione Musicale Sinfonia.

"Il mio grazie finale va alla mia famiglia, a Lara ed alle persone che hanno creduto in me, forse prima di me. Non per ultimo devo dire grazie alla mia nuova dirigente, la prof.ssa Virginia Cirillo e gli straordinari colleghi dell’Istituto Pacinotti, che mi hanno concesso la serenità necessaria per partecipare a questo importante appuntamento".