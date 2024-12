CresciAmo Castelnuovo. Un progetto per aiutare le famiglie e i nuovi nati

Nella sala "Luigi Suffredini" è stato presentato il progetto "CresciAmo Castelnuovo", pensato dall’Amministrazione comunale per tutti i nuovi nati e che vedrà il suo prosieguo negli anni a venire. Coordinatrice è la consigliera comunale e capogruppo di maggioranza avvocato Rebecca Moscardini.

Ogni bambino e bambina nati nel 2024 ha ricevuto un kit di benvenuto realizzato dalle fantastiche sarte della Caritas Castelnuovo, realizzato con materiale di riciclo e al cui interno sono contenuti doni e coupon donati da Tognini Baby, Estetica Elle di M&M - Castelnuovo e Farmacia Gaddi. Inoltre le famiglie riceveranno anche un contributo economico.

A partire dal 2025, in collaborazione con l’azienda Usl Toscana Nord Ovest, partiranno tre incontri gratuiti per tutti i genitori.

Gli incontri avranno come relatori professionisti del nostro territorio, le dottoresse Chiara Nanini, Stefania Vangelisti, Elisa Bachini, Carolina Pieroni, Irene Martinelli e Clarissa Moscardini, oltre al prezioso intervento della Misericordia Castelnuovo, che farà un corso sulla disostruzione delle vie aeree.

All’incontro per l’azienda Asl Toscana Nord Ovest erano presenti il direttore della Zona Distretto della Valle del Serchio Fabio Costa e la titolare della Direzione medica di presidio Barga e Castelnuovo Romana Lombardi.

Dal 1 gennaio 2025 sarà inoltre possibile ritirare presso l’Unione dei Comuni Garfagnana il "permesso rosa" da poter utilizzare negli stalli appositi. Il permesso potrà essere richiesto dalle donne in stato di gravidanza e da tutte coloro che hanno un bambino o bambina di età non superiore ai due anni.

Alla ex pista di pattinaggio di Castelnuovo, infine, sono stati piantati alberi per i nuovi nati, quale simbolo di una vita che cresce e fiorisce.

"L’amministrazione comunale - dice Moscardini - ringrazia a tutti i partecipanti e a chi ha contribuito alla riuscita dell’iniziativa, senza i quali non sarebbe stata possibile. Salutare l’inizio di una nuova vita e dare il benvenuto ai nuovi nati non è solo un evento che riempie di gioia la famiglia, ma è anche motivo di speranza per la società, perché significa investire sul futuro e credere nel domani, che sarà il tempo delle nuove generazioni".

Dino Magistrelli