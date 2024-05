Corso gratuito per sala bar. E’ aperto agli “under 18“

Sono aperte le iscrizioni al corso Accademia SalaBar dedicato ai giovani che, in uscita dalle scuole medie, vogliono entrare direttamente nel mercato del lavoro. Parte anche quest’anno a lucca il corso gratuito di formazione IeFP per Sala Bar. “Accademia Sala Bar” è un percorso alternativo alla scuola superiore che consente di ottenere una qualifica professionale immediatamente spendibile nel mercato del lavoro, senza rinunciare allo studio. Prevede gruppi classe con un massimo di 15 partecipanti, 800 ore di stage in imprese, docenti esperti del mondo del lavoro, supporto con azioni di tutoraggio di aula e di stage e orientamento individualizzato, Master Class con esperti del settore, azioni di supporto all’apprendimento, visite didattiche, fornitura gratuita di libri, dispense e materiali didattici, di divise e indumenti protettivi e di un tablet per ogni partecipante.

Il percorso di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) è organizzato a Lucca dall’agenzia formativa Per-Corso ed è gratuito poiché programmato ogni anno dalla Regione Toscana nell’ambito di Giovanisì, il progetto per l’autonomia dei giovani che mira a ridurre l’abbandono e contrastare la dispersione scolastica. Dopo il conseguimento della qualifica professionale, infatti, possono entrare direttamente nel mercato del lavoro, continuare il percorso formativo frequentando il IV anno del percorso di Istruzione e Formazione Professionale finalizzato a conseguire il diploma professionale oppure continuare il percorso di studio nella scuola al fine di ottenere un diploma di scuola secondaria superiore. Il percorso dura 3 anni; dettagli delle materie e delle attività su: www.per-corso.it. L’agenzia offre incontri personalizzati di orientamento, su appuntamento, al numero 0583.333438.