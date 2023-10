Contributo affitti per le famiglie. Il Comune stanzia 50mila euro

PORCARI

Il Comune di Porcari stanzia 50 mila euro per aiutare le famiglie sugli affitti. "Abbiamo fatto di più – spiegano Roberta Menchetti, assessora al bilancio, e Michele Adorni, alle politiche sociali – destinando quasi il doppio. Un risultato non scontato, che ci permette di dare una risposta immediata ad un bisogno prima che si trasformi in emergenza". Attraverso l’Anci, si sta lavorando per il reintegro della dotazione finanziaria degli aiuti sociali per l’affitto e dei fondi e per il reintegro della morosità incolpevole. "Lo scorso anno, – concludono Adorni e Menchetti - abbiamo ricevuto dallo Stato 111mila euro e 101 nuclei familiari beneficiarono della misura. Ora la situazione è più grave, c’è l’azzeramento del fondo e la revisione del reddito di cittadinanza". L’avviso sarà pubblicato sul sito del Comune: richieste da presentare dal 3 al 24 novembre.