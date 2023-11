Con i fumetti si mangia (e bene). Foodmetti, chiacchiere e cibo

Cosa può nascere dall’unione di cibo e fumetti? Senz’altro, un’idea vincente, sincera e innovativa che crea un connubio speciale tra il mondo dei comics e quello enogastronomico. ”Foodmetti - Artisti delle tavole” è ospitato dalle ex Scuderie Ducali in piazza San Romano, per lasciare completo spazio a show cooking, presentazioni e tantissimi ospiti in un area ristoro stupefacente.

E’ stata inaugurata ieri, con l’inizio della kermesse più attesa della città, l’area ristoro che presenterà le ricette esclusive dello chef Cristiano Tomei presidente di Foodmetti, con ben 120 coperti per gustare piatti come polpette, tortelli e riso al parmigiano e paprika (omaggio all’omonimo fumetto erotico) e sarà centro di incontri a tema culturale gastronomico.

"Il bello del fumetto è che è un linguaggio trasversale – racconta Tomei – dove giganti del mondo comics dialogano senza tirarsela con i loro fan, con i ragazzini. Lo stesso approccio al cibo è più diretto, schietto e genuino. Per questo Foodmetti sarà pure un progetto folle ma è il miglior modo di comunicare il cibo alle persone di tutte le età, si pensi a quanto può fare un fumetto per bambini".

Un programma ‘ben nutrito‘ che farà impazzire di gioia i fan del genere, ricco di attività e ospiti come i soci fondatori Giuseppe Camuncoli, fumettista di The Amazing Spiderman e per la Marvel comics, C.B. Cebulski, scrittore ed editore americano per Marvel Comics che per l’occasione servirà una speciale pasta e fagioli cucinata dallo scrittore in persona, (sì, il caporedattore per Marvel Comics sostiene di prepararne una imbattibile), e dallo scrittore Marco Malvaldi, che sarà il padrino dell’edizione 2023.

"È un progetto nato dall’amicizia, un sentimento importante per noi – dicono Camuncoli e Malvaldi – abbiamo tanti obiettivi futuri, ma siamo qui per riuscire a far apprezzare a 360 gradi tutto il nostro mondo, unendo il gusto della cucina di Tomei e la vista di fumetti strepitosi".

Durante i cinque giorni dell’evento, nello stand di Foodmetti sarà possibile fare due chiacchiere al bancone mentre Jim Lee, fumettista e disergnatore anche di X-Men, nei panni di barman, preparerà e servirà cocktail. E anche il fumettista Howard Chaykin cucinerà per gli ospiti. Ci sarà anche Frank Miller con loro per discutere le influenze del mondo del cibo e dei drink sulla cultura pop nel corso degli anni.

Rebecca Graziano