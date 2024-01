Commozione per la morte di Paladini

Commozione a Gorfigliano e in tutta la Garfagnana, dove era molto conosciuto, per la scomparsa di Amilcare Paladini, classe 1942, una persona distintasi in vari settori professionali e del volontariato. Per tutti era l’Amilcare di Gorfigliano, insegnante, giornalista, atleta, maggiante, componente del coro parrocchiale. Per circa 35 anni fino al 1999, era stato corrispondente attento e preciso de La Nazione e nel 2019 molti suoi articoli erano stati raccolti nel libro "Gorfigliano nella cronaca". Da giovane era stato forte atleta nella corsa in montagna e nel mezzofondo e uno degli ‘angeli del fango‘ dell’alluvione di Firenze, poi consigliere comunale per due mandati nel 1975 e 1995, fondatore della Compagnia del Maggio di Gorfigliano, promotore di numerose iniziative paesane come i tradizionali Natalecci, cantore del Maggio, delle Befanate e delle Sacre Rappresentazioni popolari. Paladini era stato per 34 anni, prima educatore e poi docente tecnico pratico all’Agrario di Pescia. Iscritto al Cai, era salito 32 volte sul Pisanino. Fondatore del gruppo sportivo "Aquile nere", cofondatore del Gs Orecchiella, fondatore e primo presidente della Misericordia di Gorfigliano. Il suo più forte rimpianto è stato quello di non aver conosciuto il padre Edoardo, caduto in Russia, durante la campagna militare dell’Armir, nel luglio 1942, pochi mesi prima della sua nascita e quindi cresciuto orfano, sempre comunque circondato dall’affetto della mamma Giulia Tognoli e del fratello Lio di 4 anni più grande. Amilcare lascia nel dolore la moglie Valeria Berti, i figli Edoardo, Giulia e Martina con le loro famiglie, a cominciare dagli amati nipoti Eleonora, Alice, Anna e Augusto. Il funerale sarà officiato dal parroco don Marcello Franceschi, domani, mercoledì, alle 14,30, nella chiesa dei santi Giusto e Clemente a Gorfigliano. Alla famiglia le condoglianze della nostra redazione.

Dino Magistrelli