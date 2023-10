“Città di carta“. Il calendario delle anteprime

Si apre il sipario sulla terza edizione del Festival Lucca Città di Carta che mantiene le promesse fatte con l’annuncio delle nuove date (27 e 28 aprile 2024 sempre al Real Collegio) e sbarca sul territorio con eventi culturali diffusi in attesa della manifestazione madre. Parte infatti venerdì 6 ottobre la rassegna di quattro incontri dedicati a libri che parlano di Lucca e della Toscana, ospitata, non a caso, nei prestigiosi locali della Premiere Gruppo Immobiliare in Borgo Giannotti 354. L’evento, ‘Literary Lounge – Salotto letterario dedicato alla Toscana’, si terrà il venerdì alle 19 nei mesi di ottobre e novembre con due appuntamenti al mese.

Inaugura la rassegna la presentazione del libro del fotografo lucchese Filippo Brancoli Pantera ‘Toscana Interiore’, edito da Nps Edizioni con la moderazione di Alessio Del Debbio, direttore settore editori di Lucca Città di Carta. Venerdì 13 ottobre appuntamento con ‘Le ballerine del Carillon’ di Maria Grazia Russo, edito da Blitos Edizioni. Il volume, mai presentato a Lucca, racconta come una giovane donna abbandoni la sua città di origine per trasferirsi a Lucca, alla ricerca di un nuovo modo di vivere. Modera l’incontro Stefania Lombardi.

I due incontri di novembre si terranno venerdì 10 e 17 sempre alle 19. Si inizia con l’anteprima del nuovo romanzo di Romina Lombardi ‘Qualcosa fa rumore’ (Edizioni Casa Inverse), un libro alla scoperta del “Rumore” che fa la vita di ognuno di noi, moderata da Alessio Del Debbio, mentre termina la rassegna ‘Il Gran tour dell’arborato Cerchio’ (Tra le Righe Edizioni) il saggio di Sara Franceschi che racconta Lucca come una tappa elitaria del viaggio di formazione ottocentesco. Modera Andrea Giannasi. Il 21 e 22 ottobre invece, nella prestigiosa Villa La Principessa l’altra anteprima di Lucca Città di Carta dal titolo ‘La Villa dei Libri’. Due giorni di cultura dedicati a incontri letterari con autori di qualità, esposizione di libri con editori indipendenti e artigiani, danze antiche, mostre, attività e laboratori per grandi e piccoli lettori.

Tra gli ospiti già confermati gli scrittori Marco Pardini, Marco Buticchi, Valerio La Martire, Stefano Tofani, Marco Vichi e Leonardo Gori.