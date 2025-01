Circonvallazione di Altopascio. Battibecco acceso Azione-Pd

Azione Altopascio rivendica un ruolo di primo piano in seno alla maggioranza definendosi vero "pungolo" per la realizzazione delle opere sul territorio e rispondendo al consigliere regionale Vittorio Fantozzi sul tema della circonvallazione invita dolo a rivolgere le sue istanze alla Provincia e al Pd provinciale. "Il destinatario – scrivono gli esponenti di Azione Marco Remaschi e Samuele Pierantoni – della interrogazione di Fantozzi dovrebbe essere la Provincia e il PD provinciale. Sono loro i finti sostenitori del progetto: a parole lo promuovono, ma non lo finanziano. Grazie ad Altopascio, per la prima volta, abbiamo uno studio serio sul traffico e sulla viabilità della Piana, che ci ha permesso di scegliere il tracciato migliore, con il sostegno convinto della Regione Toscana, che ha definito l’opera una priorità. Sarebbe bastato che la Provincia avesse sostenuto i costi del progetto esecutivo, per garantire l’inserimento dell’opera nel piano della Regione". Secondo Azione questa situazione mette in luce l’incapacità del PD provinciale di gestire le esigenze della Piana con "un piano strutturale ingessato che blocca Altopascio, Porcari e Capannori".

Immediata la replica del Pd che con la segreteria territoriale e la segreteria comunale di Altopascio evidenziamo come "nel linguaggio dello sport si dice “chi vince festeggia, chi perde spiega”. In politica, chi perde sicuramente impiega tanto tempo a spiegare, ma chi vince non ha tempo di festeggiare, deve agire. Ed è quello che accade in Provincia a Lucca: dopo la vittoria del sindaco Marcello Pierucci, sostenuto da una netta maggioranza di amministratori del territorio, ci sono molti sconfitti che danno molte spiegazioni, soprattutto in chiave delle molto prossime elezioni regionali. Un esempio? Le tante dichiarazioni fioccate alla stampa in merito alla realizzazione della circonvallazione di Altopascio". "Al di là delle interrogazioni o delle prese di posizione di coloro che non hanno avuto la forza di presentare una propria lista alle elezioni amministrative di Altopascio – aggiungono le esponenti Dem –, è giusto che i cittadini sappiano che l’iter per la circonvallazione non è fermo, tutt’altro".