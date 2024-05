Chet e Lucca. Super concerto e tavola rotonda

Un concerto, una tavola rotonda, due mostre: tutto questo è “Chet, we remember you“, un’intera giornata tra musica, parole e immagini che il Teatro del Giglio e il Comune di Lucca, in collaborazione con il Circolo Lucca Jazz, dedicano al leggendario Chet Baker, uno dei più grandi trombettisti e cantanti jazz del secolo scorso, che proprio a Lucca, ingaggiato da Sergio Bernardini per suonare alla Bussola di Focette.

La data scelta, domani, 13 maggio 2024, è quella dell’anniversario della nascita di Chet Baker (il 95°) e della scomparsa dell’artista (era il 1988). Il via è fissato alle ore 15.30, nel Ridotto del teatro, con una tavola rotonda moderata da Giorgio Angelo Lazzarini, amministratore unico del “Giglio“, volta ad esplorare la figura di Baker sia per le vicende personali, che lo legarono indissolubilmente e drammaticamente alla città di Lucca, sia per quelle musicali. Interverranno, insieme ai musicisti Giovanni Tommaso, Enrico Rava, Rita Marcotulli e Roberto Gatto: Domenico Manzione, Procuratore della Repubblica, autore del libro che esplora la vicenda processuale di Baker a Lucca, dal titolo “Il mio amico Chet. Storia un po’ vera e un po’ no del processo a Chet Baker (Pacini Fazzi Editore)“; Francesco Martinelli, storico e studioso di jazz, curatore del libro “Chet Baker – vita e musica (EDT/Siena Jazz)“; Carlo Andrea Giorgetti, già membro attivo del Circolo del Jazz sul finire degli anni Settanta, fondatore del Banchetto Musicale, musicista e studioso di musica del secondo Settecento; Vittorio Barsotti, presidente del Circolo Lucca Jazz.

Alle 21, l’attesissimo concerto con quattro interpreti d’eccezione, tra i migliori esponenti del jazz italiano e non solo (i già citati Tommaso, Rava, Marcotulli e Gatto), per un’esibizione che ha già il sapore dell’evento e che prevede in scaletta classici che Baker ha eseguito più volte nella sua vita artistica. Nel foyer, infine, due mostre: una con preziosi materiali su Chet Baker a Lucca provenienti dall’archivio del Circolo Lucca Jazz, l’altra con una selezione di tavole estratte dal fumetto di Massimo Scapecchi dedicato agli anni di Chet in città.