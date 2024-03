Centrodestra, la lunga attesa potrebbe diventare un “record“

Ormai è partito il conto alla rovescia per il record. Sarà per l’attesa crescente per conoscere il candidato del centrodestra alle amministrative di Capannori dell’8 e 9 giugno, forse per il fatto che Rontani ha ufficializzato il 16 dicembre, Del Chiaro per il centrosinistra a gennaio, ma nonostante il grave ritardo siamo in linea con quanto accadde nel 2019. Salvadore Bartolomei, Lega, venne ufficializzato l’11 marzo di quell’anno, a 75 giorni dalle urne. Oggi siamo a 77 giorni dall’apertura dei seggi. Tra poco il primato sarà battuto. Al di là di Matteo Petrini, Fratelli d’Italia, candidato ufficiale dal 5 marzo ma che non ha ancora reso noto a chiare lettere se accetterà o meno, adesso il nodo cruciale è costituito dal documento ufficiale espressione del territorio, con i famosi 5 nomi.

Fratelli d’Italia aveva indicato il solo Petrini, sicuro che accettasse il ruolo, Domenico Caruso e Gaetano Spadaro per la Lega e Matteo Scannerini e Daniele Lazzareschi per Forza Italia. Il partito del Carroccio è quello più fermo nel far rispettare quell’accordo, tanto da correre da sola (con Caruso o Spadaro candidati) se gli alleati della coalizione planassero su Rontani. Forza Italia sempre più ago della bilancia. E se fosse Scannerini, vice presidente provinciale degli azzurri e un rolo in Forza Italia giovani, a mettere d’accordo i tre partiti?

Ma.Ste.