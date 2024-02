Carnevale di Paganico. Avanti a gonfie vele dopo gli anni di stop

Viaggia a gonfie vele il Carnevale di Paganico. Nato negli anni Ottanta, si è fermato nel 2004, con la morte del parroco dell’epoca. Sembrava caduto definitivamente nell’oblio, ma alcuni paesani, soprattutto per i bambini, hanno riattivato una manifestazione che si è ritagliata una sua tradizione. Così dal 2018, si è ripartiti, prima in maniera semplice poi, gradualmente, sempre con maggiore impegno. In questo 2024 quattro i corsi. Due, il 21 e il 28 gennaio, già in archivio, domenica 4 febbraio è previsto il terzo con il trenino ed un altro carro con le mascherate dei più giovani che sfileranno in paese. "Purtroppo ci fu quella lunga pausa ma abbiamo voluto ripartire anni fa, proprio per caratterizzare un momento di divertimento per i più piccoli – spiega Flavio Del Barga, presidente del comitato organizzatore - domenica prossima avremo le scuole di Carraia e di Camigliano che parteciperanno e domenica 11 febbraio, in occasione del quarto ed ultimo corso previsto, si svolgerà la premiazione del miglior disegno che gli alunni delle scuole hanno realizzato. Il primo classificato diventerà parte intgrante della locandina di presentazione dell’edizione 2025".

Massimo Stefanini