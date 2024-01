Cappelli, nuovo record alla maratona di Valencia

A Valencia, nella classica maratona internazionale, Nicola Cappelli, classe 1979, atleta di punta del Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde Cetilar, ha fermato il cronometro a 2h 51’, stabilendo il nuovo record personale sulla distanza dei 42 km. Nelle competizioni in Italia, a Salviano in provincia di Livorno, nella gara su strada di 9,5 km bel terzo posto assoluto per l’emergente Mirco Pierotti con il tempo di 32’. Poi vittoria nella categoria Veterani per Andrea Marsili, secondo posto nella categoria Senior per Dario Anaclerio, mentre tra gli Argento Rocco Cupolo e Francesco Frediani hanno terminato rispettivamente secondo e terzo. Apprezzabili le prove nell’ordine di Maurizio Pierotti, Roberto Ria, Marco Mattei, Manuel Tilocca, Paolo Cogilli, Flavia Cristianini, Fabio Belletti, Arturo Sargenti, Claudio Landucci, Federica Pardini e Mauro Matteucci. A La Spezia, nella classica gara su 5 km "Run for the children", buon sesto posto assoluto per Marco Sagramoni in 16’18’’, decimo posto assoluto per Nicola Vanni in 16’29’’. Poi secondo posto di categoria per Luciano Bianchi e Enrico Piastra, davanti a Francesco Zampolini, Gino Cappelli e Gianluca Bertuccelli. Infine a Firenze, nella XIV edizione del Trofeo "Calvino Cantini", sulla distanza di 12,5 chilometri, buon terzo posto di categoria Veterani per Federico Gonfiantini nella categoria Veterani e settimo, sempre tra i Veterani, Giovanni Tommasi.

Dino Magistrelli