Capannori Underground . Sold out il primo incontro

Il ‘Capannori Underground Festival 2024 parte alla grande con il tutto esaurito per la presentazione di "Se mi rilasso collasso" edito da Baldini+Castoldi, il libro sulla storia della Bandabardò. L’evento, che si è svolto domenica scorsa è andato subito sold out. Antonio Aiazzi, storico tastierista dei Litfiba, ha affiancato il direttore artistico del Festival Gianmarco Caselli. Della Bandabardò erano presenti Finaz, Don Bachi e Nuto. In apertura del Festival è intervenuta l’assessora alla cultura del Comune di Capannori Claudia Berti. "È sempre emozionante vedere al nostro Festival - esordisce Gianmarco Caselli - così tante generazioni riunite dalla passione per una band e, soprattutto, per una cultura alternativa a quella proposta dal mainstream. Durante questo primo evento è stato importante notare come ci sia un filo che lega storie come quella dei Litfiba, in questo caso “rappresentati“ da Antonio Aiazzi, a quella della Bandabardò". Il prossimo appuntamento è in programma sabato 30 novembre.

M.S.