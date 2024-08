Campbell a Sillicagnana. Era alla sagra del paese

Molti appassionati di nuoto avevano ammirato alle recenti Olimpiadi di Parigi la stupenda staffetta femminile 4x100 metri stile libero dell’Australia, vincitrice del titolo nelle ultime tre edizioni delle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016, Tokyo 2020 e infine a Parigi 2024, ma in Garfagnana nessuno avrebbe potuto immaginare di trovare una delle componenti, tra l’altro la più titolata, la bionda Bronte Campbell, a Sillicagnana di San Romano alla festa del "Maccheron …Aia", con un gruppo di amici e la medaglia d’oro portata con sé direttamente da Parigi, durante una breve vacanza in Italia, prima di ritornare a casa nell’emisfero australe.

Ci racconta il presidente di Garfagnana Coop e del Consorzio di Tutela del Farro dell’Associazione produttori di farro della Garfagnana Lorenzo Satti: "Avevamo notato in tanti quel gruppo di ragazzi stranieri, contenti partecipare alla nostra festa, ma nessuno avrebbe immaginato che tra quelle persone ci fosse una medaglia d’oro olimpica. In televisione le nuotatrici si vedono con la calottina e dopo, a capelli sciolti, diventano irriconoscibili. Tra l’altro la Bronte Campbell è da una decina d’anni ai vertici mondiali nelle gare di velocità in piscina, insieme alla sorella Cate". "La scoperta dell’atleta - continua Satti - la si deve a mio figlio Francesco che la mattina successiva era andato per dei lavori all’agriturismo, dove il gruppo era alloggiato, riuscendo a capire che una delle ragazze era la campionessa. A questo punto immaginate la curiosità suscitata in paese e devo dire che la Campbell è stata eccezionale, anche per modestia, disponibilità e simpatia, a parlare con tutte le persone andate a trovarla, magari per una foto, un autografo e anche io stesso non sono stato da meno. Mi ha fatto fare la foto dando a me al collo la medaglia d’oro".

La campionessa si è ulteriormente calata nella vita paesana, partecipando ancora alla sagra con i celebri maccheroni di Sillicagnana, e poi prendendo parte all’aperitivo al bar del paese, il Coffee Bar, dove il presidente Lorenzo Satti le ha donato una bella confezione di Farro Igp della Garfagnana.

Dino Magistrelli