Cade nell’arrampicata sportiva. Giovane soccorso in elicottero Un ragazzo di 25 anni si è infortunato durante un'arrampicata sportiva a Camaiore. Il Soccorso Alpino di Querceta è intervenuto per metterlo in sicurezza e l'elisoccorso Pegaso 3 lo ha trasportato al Noa di Massa.