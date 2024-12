Boxe, campionati italiani Elite. Medaglia d’argento per Pieri

Ottimi risultati quelli raggiunti dai pugili viareggini ai campionati italiani Elite che si sono svolti in Lombardia.

Medaglia di argento per Manuel Pieri categoria 75 kg, che dopo 3 incontri vinti con grande maestria e sicurezza si arrende in finale al forte atleta delle fiamme oro, disputando comunque un ottimo incontro.

Per Manuel terza medaglia d’argento in un anno dopo gli under 22 e dopo la finale dei campionati italiani precedenti.

Si ferma invece per ferita ai quarti di finale l’avventura di Simone Kaludjerovic.

Dopo aver vinto gli ottavi contro il un pugile pugliese, testa di serie numero 2, che si presentava con ben 95 incontri disputati, Simone disputa i quarti contro un pugile sardo. Inizia bene vincendo la prima ripresa, ma una testata involontaria gli procura una ferita e viene fermato dall’arbitro.

Un po’ di delusione nel team viareggino, ma il ragazzo avrà altre occasioni per dimostrare ciò che vale.

Intanto chiude l’anno da campione toscano con 12 match disputati in 12 mesi, con solo 2 sconfitte.

Intanto a gennaio si profila una nuova location e l’inizio di una nuova avventura per i pugili viareggini.