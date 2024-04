Bianchini e Comparini, appello per la salvaguardia della sanità

I capigruppo di minoranza dei Comuni di Castelnuovo, Silvia Bianchini, e di Villa Collemandina, Alberto Comparini, nella veste di consiglieri comunali uscenti e quali componenti del Comitato "Per una Sanità nuova nella Valle", invitano tutti coloro che saranno impegnati nella prossima tornata elettorale ad inserire come punto cardine del proprio programma la salvaguardia della sanità nella Valle e in particolare la piena funzionalità dell’ospedale Santa Croce.

"E’ necessario - ricordano - riportare al centro dell’attenzione il tema della sanità sul territorio di Garfagnana e Valle del Serchio. In particolare chiediamo che non ci si fermi di fronte ai seppur importanti investimenti che l’Azienda Sanitaria sta facendo sulla nostra struttura, ma si ottenga la garanzia che questi non rimangano contenitori vuoti. La carenza cronica di sanitari infatti, non permette al nostro ospedale di far fronte in maniera ottimale alle esigenze dei cittadini. Quando, invece, si investe sul personale se ne vedono i risultati. E’ il caso del reparto di chirurgia che, con l’ingresso del dottor Antonio Sgambelluri, ha raggiunto nel giro di un anno risultati straordinari. Auspichiamo che questa figura rimanga a lungo e diventi un punto di riferimento non solo per il nostro territorio. Confidiamo anche, che grazie a questo, si preveda in termini brevi anche la realizzazione di un reparto di rianimazione".

"Particolare attenzione - aggiungono - in questo momento va prestata al reparto di Ortopedia, per anni fiore all’occhiello del nostro ospedale, e per il Pronto Soccorso, ancora sotto organico". "Chiediamo - concludono - a tutti i cittadini di sollecitare i candidati amministratori affinché espongano chiaramente i loro intenti in merito, perché senza una sanità efficiente non c’è futuro per la nostra Valle".

Dino Magistrelli